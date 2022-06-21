Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 Sungur FK: 4 - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 Sungur FK: 4

21.06.2022 08:45
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 Sungur FK: 4

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında ikinci sıradaki Cuma Uluçay Talasspor ile Sungur Futbol Kulübü karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında ikinci sıradaki Cuma Uluçay Talasspor ile Sungur Futbol Kulübü karşılaştı. 4 gollü maçı Sungur FK kazanarak liderliğini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Selahattin Ak, Kadir Çelikbaş

Cuma Uluçay Talasspor: M.Enes Yıldız, Erdem Temir, Paşacan Demirkaya, Nihat Gezici, Enes Güler, Muhammed Turp, Şahin Boz, Kemal Kargın, Erdal Karzal, Tugrut Kıvrak, Hüseyin Saltık

Sungur FK: Mehmet Can Keser, Emincan Yıldırım, Mehmet Fatih Sönmez, Sait Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Murat Kıraç, Berkay Arı, Mehmet Ali Öncü, Halil Aladağ

Goller: Halil Aladağ (2), Mehmet Ali Öncü, Cengiz Eşme (Sungur FK) - KAYSERİ

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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 Belsinspor: 2 Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 Belsinspor: 2
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 Sungur FK: 4 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 Sungur FK: 4 - Son Dakika
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