Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kuşçu Mithat Paşaspor: 0 Argıncıkspor: 8 - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kuşçu Mithat Paşaspor: 0 Argıncıkspor: 8

17.06.2022 13:10
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kuşçu Mithat Paşaspor: 0 Argıncıkspor: 8

Kayseri 1. Amatör küme maçında Argıncıkspor, rakibi Kuşçu Mithat Paşaspor'u 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri 1. Amatör küme maçında Argıncıkspor, rakibi Kuşçu Mithat Paşaspor'u 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Erkilet 1 nolu

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Tolga Selvi, Ramazan Ay

Kuşçu Mithat Paşaspor: Selami Çınar, Selçuk Çalışkan, Orhan Tufan, Ahmet Görkem Gök, Mustafa Burak Ekici, İdris Kızıl, Deniz Kaplan, Emir Özdemir, Burak Usta, Arif Can Saraçlı, Birkan Çelik

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahir Can Çeçen, Sedat Kurt, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Yunus Emre Mert, Mehmet Gençoğlu, Resul Yıldırım, Mesut Dalkıran (Osman Koç), Fethi Kaplan

Goller: Yunus Emre Mert Dk 15, 70, 90, Resul Yıldırım Dk 17, Mehmet Gençoğlu Dk 40, Osman Koç Dk 50, Lütfullah Demirezen Dk 52, Fethi Kaplan Dk 60 (Argıncıkspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Selami Çınar, Ramazan Ay, Kayseri, Selçuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kuşçu Mithat Paşaspor: 0 Argıncıkspor: 8 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kuşçu Mithat Paşaspor: 0 Argıncıkspor: 8 - Son Dakika
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