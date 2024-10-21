Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. Hafta Heyecanı - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. Hafta Heyecanı

Kayseri 1. Amatör Küme\'de 3. Hafta Heyecanı

3. haftada 9 maçta 35 gol atıldı, Gaziosmanpaşaspor ve Kayseri Ömürspor lider oldu.

21.10.2024 09:13
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Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 3. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 35 kez gol sevinci yaşadı.

A Grubu'nda Gaziosmanpaşaspor ve B Grubu'nda Kayseri Ömürspor, gruplarında yeni lider takımlar oldular. 3. haftası geride kalan 1. Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları bu hafta sonu oynayacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 1. Amatör Küme 3. haftada 2 maçta da kazanan çıkmadı. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 3. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Yeni Erciyesspor 1-4 Gaziosmanpaşaspor

Sosun Birlikspor 1-1 Buğdaylıspor

Kocasinan Ülküspor 1-1 Güneşspor

İncesu 1925 Spor 0-2 Döğergücü FK

Kayseri Ömürspor 5-1 Anadolu Yıldızları

Sindelhöyükspor 4-0 Sarız Anadoluspor

Kayseri Futbol Academy 3-0 Kalespor

Gültepespor 4-2 Kayseri Yolspor

Belsinspor 5-4 Talas Anayurtspor

Altındağ Akkışlaspor 0-3 Kocasinan Yemlihaspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. Hafta Heyecanı - Son Dakika

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