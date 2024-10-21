Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. hafta maçları oynandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan 1. Amatör Küme'nin 3. haftasında toplam 9 karşılaşmada takımlar 35 kez gol sevinci yaşadı.
A Grubu'nda Gaziosmanpaşaspor ve B Grubu'nda Kayseri Ömürspor, gruplarında yeni lider takımlar oldular. 3. haftası geride kalan 1. Amatör Küme'de 4. hafta karşılaşmaları bu hafta sonu oynayacak. Her geçen hafta heyecanın arttığı 1. Amatör Küme 3. haftada 2 maçta da kazanan çıkmadı. Kayseri 1. Amatör Küme'de oynanan 3. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:
Yeni Erciyesspor 1-4 Gaziosmanpaşaspor
Sosun Birlikspor 1-1 Buğdaylıspor
Kocasinan Ülküspor 1-1 Güneşspor
İncesu 1925 Spor 0-2 Döğergücü FK
Kayseri Ömürspor 5-1 Anadolu Yıldızları
Sindelhöyükspor 4-0 Sarız Anadoluspor
Kayseri Futbol Academy 3-0 Kalespor
Gültepespor 4-2 Kayseri Yolspor
Belsinspor 5-4 Talas Anayurtspor
Altındağ Akkışlaspor 0-3 Kocasinan Yemlihaspor (Hükmen) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. Hafta Heyecanı - Son Dakika
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