Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0 - Son Dakika
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Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0

06.06.2022 10:12
Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0

Kayseri 1. Amatör Küme F Grubu 10. hafta maçında Erciyes Futbol Kulübü, rakibi İncesu Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri 1. Amatör Küme F Grubu 10. hafta maçında Erciyes Futbol Kulübü, rakibi İncesu Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Kadir Çelikbaş

Erciyesgücü FK: Yunus Karamanoğulları, Kemal Çelik (Dk.35 Ahmet Taş), Adem Halis, İnanç Albayrak (Dk.75 Ahmet Sami), Zekai Kepezkaya (Dk.46 Umutcan Soytürk), Çağatay Duran (Dk.65 Eren Yıldız), Musa Güneş, Emin Sezer, Ahmet İkiz (Dk.46 Samet Can Sayan), Turan Özbek, Gökhan Yeşilbaş

İncesu Gençlikspor: Ebubekir Atasever, Hayri Pınarbaşı, Tarık Çetin (Dk.73 İsmail Öztürk), Burhan Bayram (Dk.79 Akif Demir), Serhat Şimşir (Dk.60 Atilla), Turgut, Kadir Can Kuzu, Yaşar Toprak (Dk.73 Kaan Maviyıldız), Selahattin Kızılışık, Sinan Yıldırım

Goller: Gökhan Yeşilbaş dk.20 ve 49, Sametcan Sayan dk.62, Turan Özbek dk.67, Musa Güneş dk.70 (Erciyesgücü FK) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Ahmet Taş, Erciyes, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 İncesu Gençlikspor: 0 - Son Dakika
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