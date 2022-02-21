Kayseri 1.Amatör Küme'nin yeni adı belli oldu

Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonuna geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayseri Şekerspor Yöneticisi Adem Özbek'in ismi verilirken, Kayseri Şeker Fabrikası da ligde mücadele edecek her takıma 2'şer bin TL maddi destek verecek.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği ile Kayseri Şeker Fabrikası arasında yapılan görüşmeler neticesinde 1.Amatör Küme'ye, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kayseri Şekerspor yöneticisi Adem Özbek isminin verilmesi kararlaştırıldı. Kayseri Şekerspor Kulüp Müdürü Emin Gök, ASKF yönetimi ve Futbol il temsilciliğinin bu jestinden ötürü teşekkür ederken Kayseri Şeker Fabrikası olarak da ligde mücadele edecek 55 takıma 2'şer Bin TL maddi destek verileceğini açıkladı.

Kayseri Şekerspor kulüp müdürü Emin Gök, "Her zaman amatörün içerisinde olan Kayseri Şeker fabrikası ve Şekerspor Onursal Başkanı sayın Hüseyin Akay, yine amatörlerin yanında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni sezon öncesinde 55 takımımıza az da olsa bir destek vermek istedik. Yeni sezon tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ