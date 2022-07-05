Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off

05.07.2022 09:13
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK'yı son dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst lige yazdırdı.

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK'yı son dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst lige yazdırdı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu, Serkan Yıldırım, Hakan Çam

Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Yasin Dumlu Kadir Yılmaz, Umut Akyol, Alperen Temizyürek, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, Tahsin Eraslan

Erciyesgücü FK: Osmancan Demirtaş, Emin Sezer, İnanç Albayrak, Gökhan Yeşilbaş, Musa Güneş, Çağatay Duran, Ahmet Turan Özbek, Samet Can Seven, Burak Çizmeciler, Adem Halis

Gol: Umut Akyol dk.90 (Kayseri Simya Koleji) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off: Sungur FK: 1 Erkiletspor: 0 Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off: Sungur FK: 1 Erkiletspor: 0
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 09:16:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement