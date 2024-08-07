Kayseri 1. Amatör Küme Takımı Gültepespor, Yeni Antrenör ile Anlaştı - Son Dakika
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Kayseri 1. Amatör Küme Takımı Gültepespor, Yeni Antrenör ile Anlaştı

Kayseri 1. Amatör Küme Takımı Gültepespor, Yeni Antrenör ile Anlaştı

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Gültepespor, 2024-2025 sezonu için antrenör Mehmet Taşpınar ve ekibi ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi genç ve dinamik bir kadro ile ligde mücadele etmeye hazırlanan Gültepespor kolları sıvadı.

07.08.2024 11:37
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Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Gültepespor antrenör Mehmet Taşpınar ile anlaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Gültepespor 2024-2025 sezonu için antrenör Mehmet Taşpınar ve ekibi ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi genç ve dinamik bir kadro ile ligde mücadele etmeye hazırlanan Gültepespor kolları sıvadı. Antrenör Mehmet Taşpınar'ın ekibinde kaleci antrenörü olarak Önder Şen ve kondisyoner olarak ise Berkay Erdoğan görev yapacak.

Genç ve dinamik bir takım oluşturacaklarını belirten Gültepespor'un yeni antrenörü Mehmet Taşpınar, "2024-2025 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Gültepespor'un zaten genç ve dinamik bir U18 takım kadrosu var. Bu gençlerimizin büyük bir kısmı geçen sezon A takımda oynadı. Yeni sezonda da genç oyuncularımıza forma şansı verip içine birkaç takviye ile Kayseri amatörüne seyir zevki yüksek maçlar izletmek istiyoruz. Ben ve ekibimle birlikte elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 1. Amatör Küme Takımı Gültepespor, Yeni Antrenör ile Anlaştı - Son Dakika

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