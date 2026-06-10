Kayseri, 22 Sezon Sonra Süper Lig\'e Veda Etti

Kayserispor 17.sıra - 30 puan (düştü) - KAYSERİ

Kayserispor 13.sıra - 45 puan

Kayserispor 13.sıra - 45 puan

Kayserispor 9.sıra - 47 puan

Kayserispor 14.sıra - 47 puan

Kayserispor 17.sıra - 41 puan

Kayserispor 17.sıra - 32 puan (pandemi)

Kayserispor 10.sıra - 41 puan

Kayserispor 9.sıra - 44 puan

Kayserispor 15.sıra - 38 puan

Kayserispor 15.sıra - 34 puan

Erciyesspor 17.sıra - 27 puan (düştü)

Erciyesspor 14.sıra - 37 puan

Kayserispor 18.sıra - 29 puan (düştü)

Kayserispor 5.sıra - 52 puan

Kayserispor 11.sıra - 44 puan

Kayserispor 5.sıra - 51 puan

Kayserispor 8.sıra - 51 puan

Kayserispor 7.sıra - 50 puan

Kayserispor 5.sıra - 55 puan

Erciyesspor 17.sıra - 37 puan (düştü)

Kayserispor 5.sıra - 51 puan

Erciyesspor 10.sıra - 40 puan

Kayserispor 5.sıra - 51 puan

Kayserispor 14.sıra - 34 puan

4 sezon Süper Lig'de bulunan Erciyesspor ise 2 kez küme düştü. Mavi-siyahlı ekibin en başarılı olduğu dönem 2005-2006 oldu. Mavi-siyahlılar, sezonda 40 puan toplayıp ligi 10. sırada tamamlamıştı. Kayseri ekiplerinin son 22 sezonda Süper Lig'de elde ettiği sonuçlar şöyle:

Kayseri şehri, 22 sezon sonra Süper Lig'e veda etti. 22 sezon aralıksız Süper Lig'de boy gösteren büyükşehir statüsündeki Kayseri, yeni dönemde TFF 1. Lig'de başarı arayacak. Kayseri, 2003-2004 sezonunda Erciyesspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olması ve sonrasında Kayserispor ile isim değişikliği yapması ile uzun bir Süper Lig serüvenine başlamıştı. Geride kalan 22 sezonda Kayserispor 21, Erciyesspor ise 4 sezon Süper Lig'de mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, 21 sezonda 2 kez bir alt lige düşerken, pandeminin yaşandığı 2019-2020 sezonunda de küme düşmüş ancak küme düşmenin bir sezonluk kaldırılmasından dolayı alt lige inmemişti. Kayserispor'un 22 sezonda en başarılı olduğu dönem 2007-2008 yılları oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 55 puanla 5. sırada tamamlamıştı.

22 sezondur Süper Lig'de yer alan Kayseri , yeni sezonda olmayacak.

Kaynak: İHA

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