Kayseri Amatör Futbol Sezonu 2024-2025 Tamamlandı

Kayseri'de 2024-2025 futbol sezonu tamamlandı.

Kayseri amatör futbolunda 2024-2025 sezonu 2024 Eylül ayında başladı ve 2025 Temmuz ayında tamamlandı. 12 farklı kategoride oynanan sezonun ardından tamamlanan 2024-2025 sezonu renkli görüntülere sahne oldu. 2024-2025 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler 2025-2026 sezonuna çevrildi.

Oynanan birbirinde zorlu maçların ardından Süper Amatör Küme'de Kocasinan Şimşekspor Kayseri şampiyonu olarak adını Bölgesel Amatör Lig'e yazdırdı. 1.Amatör Küme 3 takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdırırken, 2.Amatör Küme'den ise 4 takım adını 1.Amatör Küme'ye yazdırdı.

Kayseri amatör futbolunda 2024-2025 futbol sezonunda kategorilerine göre şampiyon olarak takımlar şu şekilde;

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu: Kocasinan Şimşekspor

Kayseri 1.Amatör Küme şampiyonları: Talas Anayurtspor, E.M.T Döğergücü FK, Gaziosmanpaşaspor

Kayseri 2.Amatör Küme şampiyonları: Sindelhöyük Yıldızspor, Bünyan Belediyespor, Büyük Toramanspor, Yeşilspor

Süper U18 Ligi şampiyonları: Kayseri Şekerspor, Talas Belediyespor, Kayseri Atletikspor

U18 Ligi şampiyonları: Bayraktarspor, Kayseri Yolspor, İsmail Okumuş FK, Talas Anayurtspor, Döğerspor, Alsancakspor

U17 Ligi şampiyonları: Talas Belediyespor, Gültepespor

U16 Ligi şampiyonları: Talas Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Zeki Akparlar FK

U15 Ligi şampiyonları: Talas Belediyespor,Kocasinan Şimşekspor,Kayseri Atletikspor

U14 Ligi şampiyonları: Talas Belediyespor, Kayseri Atletikspor

U13 Ligi şampiyonu: Zeki Akparlar FK

U12 Ligi şampiyonu: Zeki Akparlar FK

U11 Ligi şampiyonu: Zeki Akparlar FK - KAYSERİ