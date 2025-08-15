Kayseri Amatör Futbolda Yeni Sezon Hazırlıkları

Kayseri amatöründe 2025-2026 futbol sezonu için geri sayım başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme 1.Amatör Küme'de yeni sezon Eylül ayında start alacak. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve Tertip Komitesi üyeleri yaptığı toplantı sonrası Süper Amatör Küme ve 1.Amatör Küme'nin Eylül ayında başlaması planlandı. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada "2025-2026 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Kayseri Süper Amatör Küme ve 1.Amatör Küme maçlarının başlama tarihi 20-21 Eylül olarak planlanmaktadır. Dün itibari ile kitapçık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlandı. Bizde komite olarak liglerin başlama tarihlerini net olarak ilerleyen günlerde açıklayacağız" dedi. - KAYSERİ