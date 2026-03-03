Kayseri Amatör Küme'de 21. Hafta Heyecanı - Son Dakika
Kayseri Amatör Küme'de 21. Hafta Heyecanı

Kayseri Amatör Küme\'de 21. Hafta Heyecanı
03.03.2026 09:50
Kayseri Süper Amatör Küme 21. haftasında 6 maçta toplam 21 gol atıldı. Heyecan dorukta!

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 21. haftasında oynanan 6 maçta 21 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 21. haftasında 6 müsabaka oynandı. Son 5 haftaya girilirken hem üst sıralarda hem de altı sıralarda heyecan dorukta. Lider Kayseri Şekerspor ve takipçisi Kayseri Atletikspor'un puan kaybettiği haftada zirve mücadelesi veren Döğerspor ile Hacılar Erciyesspor haftayı 3 puanla kapattı. Haftanın en gollü maçı Gaziosmanpaşaspor rakibi Özvatanspor'u 6-1 mağlup etti. Süper Amatör Küme 21. haftasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

Kayseri Atletikspor - Hacılar Erciyesspor: 1-2

Talas Anayurtspor - Esen Metal SK: 2-1

Erciyes Esen Makina FK - Argıncıkspor 4-0

Başakpınarspor - Kayseri Şekerspor: 0-0

G.O.Paşaspor - Özvatanspor: 6-1

Amaratspor - Döğergücü FK: 2-2

Döğerspor - Yahyalıspor: 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Amatör Küme'de 21. Hafta Heyecanı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bu ney la 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
SON DAKİKA: Kayseri Amatör Küme'de 21. Hafta Heyecanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.