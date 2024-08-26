Kayseri Amatör Liglerinde Fikstür Tarihi Açıklandı

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Kayseri amatör liglerinde geri sayım başladı. Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Ligi fikstür tarihi Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklandı.

2024-2025 futbol sezonu için Kayseri amatöründe geri sayım başladı. Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Ligi fikstür çekimi 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşecek. Kayseri 1. Amatör Küme ve Süper Amatör Küme fikstür çekim tarihleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "2024-2025 futbol sezonu Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Ligi fikstür çekimi 28 Ağustos 2024 Çarşamba saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde yapılacaktır. Liglere katılacak olan kulüplerimiz vizeleri yaptırmaları rica olur. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ