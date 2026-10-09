Kayseri ASKF, 1. Amatör Küme ve U19 gruplarını emektar isimlerle anacak - Son Dakika
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Kayseri ASKF, 1. Amatör Küme ve U19 gruplarını emektar isimlerle anacak

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Kayseri ASKF, 1. Amatör Küme ve U19 gruplarını emektar isimlerle anacak
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Kayseri ASKF, 2026-2027 sezonunda 17-18 Ekim'de başlayacak 1. Amatör Küme ve U19 Ligi gruplarına Kayseri sporuna emek veren isimleri verdi. Kamil Başkal, Oktay Ensari, Erdal Duran, Salih Balcı, Memici Kızılkaya ve Rıfat Bayrak'ın isimleri gruplarda yaşatılacak.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 futbol sezonunda 17-18 Ekim'de başlayacak 1. Amatör Küme ve U19 Ligi gruplarına, Kayseri spor camiasına önemli katkılar sunan isimleri vererek ahde vefa örneği sergiledi.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon öncesinde 1. Amatör Küme ile U19 Ligi gruplarının isimlerini belirledi. Alınan karar doğrultusunda, Kayseri sporuna emek veren merhum Kamil Başkal, merhum Oktay Ensari, merhum Erdal Duran, Salih Balcı, Memici Kızılkaya ve Rıfat Bayrak'ın isimleri lig gruplarında yaşatılacak.

31 takım 4 grupta mücadele edecek

2026-2027 sezonunda Kayseri 1. Amatör Küme'de 19 takım 2 grupta mücadele edecek. U19 Ligi'nde ise toplam 31 takım, 4 grupta mücadele edecek. Kayseri 1. Amatör Küme A Grubuna merhum Kamil Başkal'ın ismi B Grubu'na ise Memici Kızılkaya'nın ismi verildi. U19 Liginin A Grubu'na merhum Oktay Ensari'nin, B Grubu'na merhum Erdal Duran'ın, C Grubu'na Salih Balcı'nın, D Grubu'na ise Rıfat Bayrak'ın ismi verildi. Kayseri ASKF'den yapılan açıklamada, spor camiasına büyük emekleri ve katkıları olan isimleri yaşatmayı amaçladıkları belirtilerek, "Kayseri 1. Amatör Küme ve U19 Ligi isimleri belli oldu. Kayseri spor camiasına büyük emekleri ve katkıları olan kişilerin isimlerini yaşatıyoruz. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan 1.Amatör Küme A Grubuna Kamil Başkal, B Grubuna Memici Kızılkaya'nın isimleri verdik. U19 Ligi A Grubu'na Oktay Ensari'nin, B Grubu'na Erdal Duran'ın, C Grubu'na Salih Balcı'nın ve D Grubu'na Rıfat Bayrak'ın isimleri verildi" ifadelerine yer verildi.

Kayseri ASKF'nin bu kararı, kente ve amatör spora hizmet eden isimlerin unutulmaması adına anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA
KayseriFutbolBalcıSporSon Dakika

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