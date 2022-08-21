Kayseri amatör sporuna büyük destek - Son Dakika
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Kayseri amatör sporuna büyük destek

21.08.2022 09:35
Kayseri amatör sporuna büyük destek

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, amatör spor kulüplerine önemli ekonomik destek sağlanacağını söyleyerek, "Tek isteğimiz kavga çıkmasın.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, amatör spor kulüplerine önemli ekonomik destek sağlanacağını söyleyerek, "Tek isteğimiz kavga çıkmasın. Olay olmasın. Sporcularımıza sahip çıkalım" dedi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Süper Amatör Küme fikstür çekiminde yaptığı konuşmasında yeni sezonda kavga ve olayların önüne geçilmesini istedi. ASKF Başkanı Mutlu Önal; Kayseri amatör futbolunun daha ilerilere gidebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, kulüplere ciddi ekonomik destek sağlamak adına girişimlerinin olduğunu ifade etti. Başkan Önal, bunların karşılığında tek isteğinin olaysız bir sezon geçirmek olduğunu beyan etti.

ASKF Başkanı Mutlu Önal; "Spor Toto'dan 17 Milyon TL'lik bütçe çıkarıldı. 1 suni çim, 1 sentetik çim sahamız yapılacak. Tribünler yapılacak, soyunma odaları yapılacak. Sosyal tesislerimiz olacak. Kafeterya ve restoran kısımları olacak. Bunların tamir ve tadilatı yapılacak. Akşam 20.00'den sonra sentetik çim, halı saha mantığında çalıştırılacak. Buralardan elde edilecek gelir, amatör sporumuza harcanacak. Yeni sezonda yine malzeme yardımı yapılacak. Deplasman maçlarına gidecek kulüplerimize bin TL maddi destek verilecek. Hocalarımıza, düdük ve taktik tahtası vereceğiz. Tek isteğimiz, oyuncularınıza sahip çıkın. Kavga dövüş olmasın. Futbolda yenmek de var yenilmek de var. İnsanlığımızı unutmadan lige başlayalım" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri amatör sporuna büyük destek - Son Dakika

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