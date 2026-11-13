Kayseri ASKF Başkanı Önal, Sümer Tesisi'nin iddia edilen AGÜ'ye devrine karşı çıktı - Son Dakika
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Kayseri ASKF Başkanı Önal, Sümer Tesisi'nin iddia edilen AGÜ'ye devrine karşı çıktı

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Kayseri ASKF Başkanı Önal, Sümer Tesisi\'nin iddia edilen AGÜ\'ye devrine karşı çıktı
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ASKF Başkanı Mutlu Önal, Sümer Spor Tesisi'nin AGÜ'ye devredileceği iddialarına karşı çıktı. Önal, Kayseri genelinde 165 bin lisanslı sporcuyu temsil ettiklerini, tesisin devri halinde birçok kulübün ligden çekileceğini iddia etti.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Sümer Spor Tesisi arazisinin Abdullah Gül Üniversitesine (AGÜ) devredileceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sümer Spor Tesisi'nde kulüp başkanları, antrenörler ve sporcuların katılımıyla basın açıklaması yapan Önal, tesisin binlerce gence ev sahipliği yapan kritik bir merkez olduğunu söyledi.

Sürecin amatör spor camiası için kabul edilemez olduğunu belirten Önal, "Burası amatör spor kulüplerinin kalbidir. Tesis elimizden alındığı takdirde faaliyet yürütme imkanımız kalmaz. Bizler burada binlerce evladımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tek derdimiz çocuklarımızın uyuşturucu ve dijital bağımlılık gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durması, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesidir." ifadelerini kullandı.

Tesiste Bölgesel Amatör Lig karşılaşmaları, Kayseri Kadın Futbol Takımı'nın maçları ve altyapı lig müsabakalarının oynandığını hatırlatan Önal, Kayseri genelinde 165 bin lisanslı sporcuyu temsil ettiklerini dile getirdi.

Kulüp yöneticilerinin ve başkanlarının hiçbir menfaat gözetmeksizin kendi imkanlarıyla gençlere destek olduğunu savunan Önal, "Günlük binlerce gencin faydalandığı, yaz döneminde 3 ayda 90 bin evladımıza ulaştığımız bu tesisin dokunulmazlığı korunmalıdır." dedi.

Önal, Sümer Spor Tesisi'nin bünyesindeki imkanlarla deplasmana giden takımlara yemek, servis ve malzeme desteği sağlandığını belirterek, tesisin elden çıkması durumunda birçok kulübün ligden çekilmek zorunda kalacağını iddia etti.

Kaynak: AA
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