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Kayseri ASKF ilk yardım semineri düzenleyecek - Son Dakika

Kayseri ASKF ilk yardım semineri düzenleyecek

16.11.2021 14:22
Kayseri ASKF ilk yardım semineri düzenleyecek

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ilk yardım semineri düzenleyecek.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ilk yardım semineri düzenleyecek. Seminere, tüm sporcu, antrenör ve yöneticiler katılabilecek ve katılımcılara sertifika verilecek.

Kayseri Amatör SporKulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, sporda yaşanabilecek olan olumsuzlukların önüne geçebilmek adına bilinçlenmenin önemine değindi. Önal açıklamasında; "Spor sahalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilk yardım eğitiminin büyük önemi var. Bizde bunun için bir seminerle tüm sporcu, antrenör ve yöneticilerimize bu bilgileri vermek istiyoruz" dedi.

19 Kasım Cuma günü Sümer Amatör Evi'nde düzenlenecek olan ilk yardım seminerine isteyen tüm sporcu, antrenör ve yöneticiler katılabilecek. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. - KAYSERİ

Kayseri ASKF ilk yardım semineri düzenleyecek
Kayseri ASKF ilk yardım semineri düzenleyecek

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri ASKF ilk yardım semineri düzenleyecek - Son Dakika Spor


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