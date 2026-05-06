Kayseri Atletikspor 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
06.05.2026 02:37
Kayseri Atletik Spor; Nevşehir'de düzenlenen TVF Kadınlar Bölgesel Ligi final grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak 2. Lig'e yükseldi.

TVF Kadınlar Bölgesel Ligi final grubunda yer alan Kayseri Atletikspor Nevşehir'de oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyon oldu. Rakipleri tek tek mağlup eden mutlu sona ulaşan Kayseri Atletikspor gelecek sezon Kayseri'yi 2. Lig'de temsil edecek. Mavi siyahlı ekip finaldeki ilk maçında Konya ekibi Falcon Atletikspor'u 3-0, ikinci maçında ise Yozgat Yurdumspor'u 3-0 ve son maçında ise Aksaray Yıldızspor'u 3-1 mağlup etti. Kayseri Atletikspor Kulüp Başkanı Adil Özhan yaptığı açıklamada; "Şehrimiz hali hazırda 2029 Dünya Spor Başkenti olmaya aday, biz bu şehrin kulübü olarak bu vizyona ayak uydurmak zorundayız. Önümüzdeki birkaç yılda Sultanlar Ligine çıkarak Kayseri'yi en üst seviyede temsil etmek istiyoruz. Bunun için gerekli altyapı ve tesisleşme hamlelerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu şampiyonluk, bizim için çok kıymetli ama uzun vadeli planlamamızın sadece ilk adımıydı. Şimdi daha çok çalışacağız ve 2029'da Sultanlar Ligi'nde olacağız" dedi.

Kayseri Atletikspor Kulüp Basın Sözcüsü Eray Tak ise, "Şehrimize kupayla dönme sözü vermiştik, Kayseri'ye verdiğimiz sözü tuttuğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Katıldığımız her yarışmada, armamızda 'Erciyes'i ve adımızda 'Kayseri'yi taşımanın verdiği sorumluluğun bilinci ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Şüphesiz, her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta evde dualarıyla, tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan ve takımını bağrına basan Kayseri halkına, şehrimizin çocuklarına adanmış ömürler kulüp yöneticilerimize, sahada terleyen sporcularımızın "iyi bireyler olması için çalışan velilerimize, her şartta haberi kovalayan basın mensuplarına, takımda büyük emekleri bulunan antrenörlerimize kısacası büyük KASK ailesine minnetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
