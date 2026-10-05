Kayseri Atletikspor Voleybol, Elazığ Ekolspor'a 3-1 yenilip ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Kayseri Atletikspor Voleybol, Elazığ Ekolspor'a 3-1 yenilip ilk mağlubiyetini aldı

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Kayseri Atletikspor Voleybol, Elazığ Ekolspor\'a 3-1 yenilip ilk mağlubiyetini aldı
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Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 15. Grup 3. haftasında deplasmanda Elazığ Ekolspor'a 3-1 yenildi ve bu sezon ilk kez kaybetti. İlk iki haftayı galibiyetle geçen mavi siyahlılar, 10 Ekim Cumartesi günü Malatya Voleybolu'nu evinde ağırlayacak.

Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı ligin 3. haftasında ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor; ligin 3. haftasında deplasmanda Elazığ Ekolspor'a 3-1 mağlup oldu. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan mavi siyahlılar deplasmanda aldığı mağlubiyetle bu sezon ilk kez kaybetti. Rakibi Elazığ Ekolspor karşısında ilk seti 25-17 kaybeden Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı ikinci seti 20-25 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Mavi siyahlılar üçüncü seti 25-9 ve son seti 25-15 kaybederek salondan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kayseri Atletikspor Voleybol takımı ligin 4. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Malatya Voleybolu konuk edecek.

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuCumartesiMalatyaKayseriElazığSporSon Dakika

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