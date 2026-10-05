Kayseri Atletikspor Voleybol, Elazığ Ekolspor\'a 3-1 yenilip ilk mağlubiyetini aldı

Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı ligin 3. haftasında ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor; ligin 3. haftasında deplasmanda Elazığ Ekolspor'a 3-1 mağlup oldu. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan mavi siyahlılar deplasmanda aldığı mağlubiyetle bu sezon ilk kez kaybetti. Rakibi Elazığ Ekolspor karşısında ilk seti 25-17 kaybeden Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı ikinci seti 20-25 kazanarak skoru 1-1 yaptı. Mavi siyahlılar üçüncü seti 25-9 ve son seti 25-15 kaybederek salondan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kayseri Atletikspor Voleybol takımı ligin 4. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü evinde Malatya Voleybolu konuk edecek.