Kayseri Badminton takımları namağlup Türkiye Şampiyonası yolcusu - Son Dakika
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Kayseri Badminton takımları namağlup Türkiye Şampiyonası yolcusu

05.05.2022 14:32
Kayseri Badminton takımları namağlup Türkiye Şampiyonası yolcusu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Türkiye Grup Birinciliği müsabakalarında Kayseri kız ve erkek takımları oynadıkları maçlarda rakiplerine şans tanımadı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Türkiye Grup Birinciliği müsabakalarında Kayseri kız ve erkek takımları oynadıkları maçlarda rakiplerine şans tanımadı.

Grup müsabakalarında kız ve erkek takımları yaptıkları maçların hepsini kazanarak, gruplarını birinci olarak tamamladı. Kayseri takımları elde ettikleri bu başarı ile 09-13 Haziran 2022 tarihleri arasında Amasya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecekler.

Grup müsabakalarında elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonasında da Kayseri'ye madalya getireceklerine inandığını belirterek sporculara, İl Temsilcisi Hakan Erdoğan ve Antrenörleri Abdurrahman Aslan'a başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri Badminton takımları namağlup Türkiye Şampiyonası yolcusu
Kayseri Badminton takımları namağlup Türkiye Şampiyonası yolcusu

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Badminton, Nevşehir, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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