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Kayseri Basketbol'a 'Sahip Çıkalım' çağrısı - Son Dakika

Kayseri Basketbol'a 'Sahip Çıkalım' çağrısı

06.12.2021 14:35
Kayseri Basketbol'a 'Sahip Çıkalım' çağrısı

Kayseri Basketbol Kulübü Üyesi Aydın Şerbetçioğlu, zor günler geçiren takıma sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek; "Kulüp; Türkiye'de ve Avrupa'da en güzel şekilde temsil etmiş, Kayseri'nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir.

Kayseri Basketbol Kulübü Üyesi Aydın Şerbetçioğlu, zor günler geçiren takıma sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek; "Kulüp; Türkiye'de ve Avrupa'da en güzel şekilde temsil etmiş, Kayseri'nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir. Bütün basketbol sevdalılarını, büyüklerimizi lütfen bu takıma sahip çıkmalarını rica ederim. Takım kapanırsa yeri bir daha dolmaz" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, zor günler geçiriyor. Kulüp Başkanı Ömer Yağmur'un ardından 15 yıldır takımın antrenörlüğünü yapan tecrübeli antrenör Ayhan Avcı ile de yollarını ayıran Kayseri Basketbol, bir yandan da maddi sıkıntılarla mücadele ediyor. Kayseri Basketbol'un 2005 yılında Süper Lig'e yükseldikten sonra Kayseri'nin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu aktaran Kulüp Üyesi Aydın Şerbetçioğlu; "TED Kayseri Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı olarak 2005 Yılında Süper Lige yükseldikten sonra Panküp Şeker Spor, KASKİi, AGÜ ve son olarak Bellona Kayseri Basketbol Spor Kulübü ismi ile Kadınlar Basketbol Süper Liginde devam etmektedir. 17 yılda Kayseri'de Basketbol gelişmesinde inanılmaz katkı sağlamıştır. Çocuklarımız ve geçlerimizin basketbolun içerisinde olmasını sağlayarak hemen her özel okulun basketbol takımı kurmasını sağlamış, birçok basketbolcu gencimizin özel okullarda burs almalarına vesile olmuştur. Birçok gencimizin spor akademilerine girebilmelerinde avantaj sağlamıştır. Bu 17 yılda Kayseri genelinde binlerce çocuklarımızın taramaları yapılarak takımın altyapı takımlarında yer almaları sağlanmıştır. Halen 200 civarında çocuk ve genç kızlarımız bu takımlarda mücadele etmektedir. Kayseri'nin kültürel ve sosyal yaşamına inanılmaz katkı sunarak ailecek kadın basketbol takımının maçlarına destek olmak için salonumuzu doldurmuşlardır. Avrupa'da hala kırılamamış 11 bin kişilik seyirci rekorunu Kayserimiz elinde bulundurmaktadır. Avrupa'da 4 kere final oynama şansı elde etmesine rağmen 4 Avrupa 2.'liğine sahiptir. Kayseri'mizi Türkiye'de ve Avrupa'da en güzel şekilde temsil görevini yerine getirmiş. Kayseri'nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir" dedi.

Kulübün geçen 17 yılda birçok zorlukları atlattığını da sözlerine ekleyen Şerbetçioğlu; "Bu 17 yılda kulübümüz bir çok badireler atlatmış, kapanma durumlarına kadar gelmiştir. Başta bakanımız Mehmet Özhaseki, Kayserispor eski başkanı Recep Mamur'un destekleri ile yoluna devam edebilmiştir. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz fiyatlarında yaşanan inanılmaz yükselişler ve verilmesi gereken destekler verilmediği için takımımız, finansal açıdan zor durumda kalmıştır. Geldiğimiz noktada kulübümüz oyuncularının ödemelerini ve genel gider ödemelerini yapamayacak duruma gelmiştir. Takım; Türkiye'de ve Avrupa'da en güzel şekilde temsil etmiş, Kayseri'nin tanıtımımda da üstüne düşen görevi ziyadesi ile yerine getirmiştir. Bütün basketbol sevdalılarını, büyüklerimizi lütfen bu takıma sahip çıkmalarını rica ederim. Takım kapanırsa yeri bir daha dolmaz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Basketbol'a 'Sahip Çıkalım' çağrısı

basketbol, Kayseri, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Basketbol'a 'Sahip Çıkalım' çağrısı - Son Dakika Spor


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