Salon: Edip Buran
Hakemler: Hüseyin Çelik, İsmail Binbir, Uğur Yüksel
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 19, Büşra Akgün 4, Banu Şimşek 9, Alleyne 20, Ceylin Beyaz Altunpa, Ecem Erk 2, Nisa Yalçın 3, Nuran Tutsak 1, Havva Güngör Peker
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 12, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Powers 22, Diallo 10, Fall 18, Dilara Tongar 6, Meltem Avcı 2, Kübra Erat 1, Doğa Adıcan 3, Gonca Karataş, Özge Bilgin 1, Candan Eylül Dikmen
1. Periyot: 20-20
Devre: 40-38
3. Periyot: 50-62
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-58 yendi.
Son Dakika › Spor › Kayseri Basketbol Tarsus'u Yendi - Son Dakika
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