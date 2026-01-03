Kayseri Büyükşehir Spor A.Ş.\'den binicilik hamlesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., binicilik branşını spor kulübü bünyesine dahil ederken, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geleneksel Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nin de resmi statü (federe) kazanmasıyla Kayseri'yi binicilik sporunda güçlü bir merkez haline getirmeye hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., spor alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek binicilik branşını resmen kulüp bünyesine dahil etti. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilen teknik denetimlerin ardından, 24 Aralık'ta alınan yönetim kurulu kararıyla binicilik branşında federe olma hakkı kazandı.

Bu önemli adımla birlikte Kayseri'de binicilik sporunun yaygınlaştırılması, altyapının güçlendirilmesi ve yeni sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., binicilik branşı kapsamında 2026 yılında atlı dayanıklılık (endurance) branşında ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmayı planlayarak Kayseri'yi bu alanda da vitrine çıkarmayı amaçlıyor.

Binicilik branşının Spor A.Ş. bünyesine katılması, kulübün çok branşlı spor vizyonunu güçlendirirken, Kayseri'nin spor turizmine katkı sunacak stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Doğal parkurları ve organizasyon kapasitesiyle Kayseri'nin binicilik sporunda önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Geleneksel binicilik ve okçuluk tesisi federe statü kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Geleneksel Binicilik ve Okçuluk Tesisi de ilgili federasyonlar tarafından gerçekleştirilen teknik ve idari denetimlerin ardından resmen federe tesis statüsü kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu standartları doğrultusunda yapılan incelemelerde, tesisin binicilik alanları, ahır şartları, hayvan refahı, güvenlik önlemleri ve sporcu kullanımına yönelik altyapısı detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tesisin federasyon kriterlerini eksiksiz şekilde karşıladığı tescillendi.

Federe tesis statüsünün kazanılmasıyla birlikte Geleneksel Binicilik ve Okçuluk Tesisi, yalnızca eğitim ve antrenman faaliyetlerine değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek resmi yarışmalara ve organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu belgelemiş oldu. Bu gelişme, Kayseri'nin geleneksel sporlar alanındaki sportif görünürlüğünü artırırken, şehrin spor turizmine ve uluslararası organizasyon takvimine dahil edilmesine de önemli katkı sağlayacak.

Sporu tabana yayan projeleriyle dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde spor yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Daha önce "Avrupa Spor Şehri" unvanını alan ve Altın Bayrak ile ödüllendirilen Kayseri, bu kez de "Dünya Spor Başkenti" adaylığıyla uluslararası alanda adından söz ettiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin binicilik branşındaki bu yeni hamlesi ve federe tesis kazanımı, şehrin sporun kalbinin attığı merkezlerden biri olma hedefini daha da güçlendirirken, gençlere ve sporseverlere yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. - KAYSERİ