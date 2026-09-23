Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 12 takım 2026-2027 sezonunu açtı - Son Dakika
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Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 12 takım 2026-2027 sezonunu açtı

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Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi\'nde 12 takım 2026-2027 sezonunu açtı
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Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 12 takımın katılımıyla ilk hafta oynanan iki maçla başladı. Haftanın diğer karşılaşmaları bugün ve 25 Eylül Cuma günü oynanacak; lig sonunda ilk 4 takım final grubuna yükselecek.

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. 12 takımın mücadele ettiği ligde ilk hafta iki maçla başlarken, haftanın diğer karşılaşmaları bugün ve 25 Eylül Cuma günü oynanacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde toplam 12 takım mücadele ediyor. Lig 25 Kasım 2026 tarihinde tamamlanacak. Ligde Academia Spor Kulübü, Bro's Basketbol, Erciyes Anka Gençlik, Fentekspor, Hasketbol Spor Kulübü, Kayseri Gençlikspor, Kolejspor, Nevşehir Pamukçu Basket, Özel Erciyes Koleji, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Volkan Aksoyspor ve Yeşilhisar Belediyespor yer alıyor. Lig sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar final grubuna yükselme hakkı kazanacak. Final grubunda ilk iki sırayı alan ekipler ise Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Ligin ilk hafta programı ise şöyle:

Bro's Basketbol 52-61 Academia Spor Kulübü

Erciyes Anka Gençlik 58-49 Volkan Aksoyspor

Bugünün maçları - Talas Spor Salonu

18.00: Hasketbol Spor Kulübü - Özel Erciyes Koleji

19.30: Fentekspor - Sami Yangın Anadolu Lisesi

25 Eylül Cuma - Kadir Has Spor Salonu

18.00: Kolejspor - Yeşilhisar Belediyespor

19.30: Kayseri Gençlikspor - Nevşehir Pamukçu Basket

Kaynak: İHA
KayseriEylülSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 12 takım 2026-2027 sezonunu açtı - Son Dakika
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