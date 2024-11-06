Kayseri'de 1. Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri'de 1. Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kayseri\'de 1. Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, farklı spor dallarında 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtlarını başlattı. 14 branşta kurslar sunulacak. Detaylar ve kayıt için www.sporaskayseri.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

06.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı. Spor ve sporcu dostu Büyükşehir Belediyesi'nin sporda adeta lokomotif kuruluşu Spor A.Ş. tarafından birbirinden farklı spor dallarında açılan kursların kayıtları başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilgili diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen birbirinden çeşitli ve nitelikli spor faaliyetleri ile oluşturulan altyapı neticesinde ACES 2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanı elde eden Kayseri, unvanına yakışır faaliyetleri sürdürüyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından başlatılan futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı 14 branşın yer aldığı 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtları başladı.

15 spor tesisinde, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 ya, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 7-15 yaş ve geleneksel okçuluk 7-15 yaş olmak üzere gerçekleştirilecek olan kurslarda spor okulu kurs ücreti aylık 500 TL, yetişkin kursu 850 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 1.000 TL olarak belirlendi.

Vatandaşların, kurslara ilişkin detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için www.sporaskayseri.com.tr internet adresini kullanmaları gerekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de 1. Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
10:49 Trump’ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu’dan dikkat çeken paylaşım Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
16:50 Yönetime rest çekti, Galatasaray’dan ayrılıyor Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor
16:41 CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi!
16:29 Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı
16:20 Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı
16:14 Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi Maccabi Tel Aviv için Mossad bile devreye girdi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
16:08 TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 12:39:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 1. Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.