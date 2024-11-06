Kayseri\'de 1. Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı. Spor ve sporcu dostu Büyükşehir Belediyesi'nin sporda adeta lokomotif kuruluşu Spor A.Ş. tarafından birbirinden farklı spor dallarında açılan kursların kayıtları başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilgili diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen birbirinden çeşitli ve nitelikli spor faaliyetleri ile oluşturulan altyapı neticesinde ACES 2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanı elde eden Kayseri, unvanına yakışır faaliyetleri sürdürüyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından başlatılan futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı 14 branşın yer aldığı 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtları başladı.

15 spor tesisinde, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 ya, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 7-15 yaş ve geleneksel okçuluk 7-15 yaş olmak üzere gerçekleştirilecek olan kurslarda spor okulu kurs ücreti aylık 500 TL, yetişkin kursu 850 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 1.000 TL olarak belirlendi.

Vatandaşların, kurslara ilişkin detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için www.sporaskayseri.com.tr internet adresini kullanmaları gerekiyor. - KAYSERİ