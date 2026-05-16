Kayseri\'de 12 Madalya Kazandı

Kayseri'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yüzme Müsabakalarında Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları toplamda 12 madalya kazandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yüzme Müsabakaları Kayseri'de tamamlandı. Yapılan yarışmalarda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 12 madalyanın sahibi oldu. Nisanur Çiğdem, Alperen Kalkan, Yunus Efe Kuzucu ve Hanefi İhsan Yılmaz altın madalya, Alptuğ Selim Koç, Buğra Mete Şencan, Ecrin Sena Aksoy, Efe Kazan ve Alper Kadir Tekin gümüş madalya kazandı. Aynı yarışlarda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Halil Savaşcı ile Miraç Talha Küçüktaş'ın yanı sıra Genel Klasman Açık Yaş Erkekler kategorisinde takım halinde bronz madalya kazandı. - KAYSERİ