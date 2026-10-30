Kayseri'de 12 takımın yarıştığı 3x3 basketbol turnuvasını Bro's Basketbol kazandı - Son Dakika
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Kayseri'de 12 takımın yarıştığı 3x3 basketbol turnuvasını Bro's Basketbol kazandı

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Kayseri\'de 12 takımın yarıştığı 3x3 basketbol turnuvasını Bro\'s Basketbol kazandı
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Kayseri'de Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Müsabakaları sona erdi. 12 takımın mücadele ettiği turnuvada Bro's Basketbol birinci olurken Hasketbol ikinci, Mkey üçüncü ve Ball So Hard dördüncü sırada yer aldı.

Kayseri'de Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından sona erdi. Turnuvada 12 takım şampiyonluk için mücadele etti.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda takımlar, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Sporcuların sahada sergilediği performans ve mücadele, basketbol severlere heyecanlı anlar yaşattı. Turnuvada oynanan karşılaşmaların ardından Bro's Basketbol birinci, Hasketbol ikinci, Mkey üçüncü, Ball So Hard ise dördüncü oldu. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Organizasyona katılan tüm sporcular tebrik edilirken, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvanın sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin basketbola teşvik edilmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Kaynak: İHA
29 EkimKayseriGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 12 takımın yarıştığı 3x3 basketbol turnuvasını Bro's Basketbol kazandı - Son Dakika
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