Kayseri'de 1966 Turanspor, Cumhuriyet'in 103. yılını bayrak ve pankartla kutladı - Son Dakika
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Kayseri'de 1966 Turanspor, Cumhuriyet'in 103. yılını bayrak ve pankartla kutladı

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Kayseri\'de 1966 Turanspor, Cumhuriyet\'in 103. yılını bayrak ve pankartla kutladı
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Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Argıncık Stadyumu'nda oynanan 1966 Turanspor-Güneşspor maçı öncesinde futbolcular, "Cumhuriyetinin 103. yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açtı. Türk bayrağıyla poz veren futbolcular, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sahaya taşıdı.

Kayseri'de 1966 Turanspor Kulübü, Cumhuriyetinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı ve Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan pankartla sahaya çıktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Argıncık Stadyumu'nda oynanan 1966 Turanspor - Güneşspor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte futbolcular, üzerinde "Cumhuriyetinin 103. yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açarak, Türk bayrağıyla poz verdi. Anlamlı etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkusu futbol sahasına taşındı.

1966 Turanspor'un Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKayseriGüncelSporSon Dakika

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