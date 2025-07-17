Kayseri'de 2024-2025 Futbol Sezonu Sona Erdi, Yeni Sezona Hazırlık Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de 2024-2025 Futbol Sezonu Sona Erdi, Yeni Sezona Hazırlık Başladı

Kayseri\'de 2024-2025 Futbol Sezonu Sona Erdi, Yeni Sezona Hazırlık Başladı
17.07.2025 10:01  Güncelleme: 10:02
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Kayseri'de 2024-2025 futbol sezonu 3 Temmuz'da tamamlandı. ASKF Başkanı Mutlu Önal, yoğun ve keyifli geçen sezonu değerlendirdi, Talas Belediyespor'un U-15 Türkiye Şampiyonu olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Kayseri'de 2024-2025 futbol sezonu 3 Temmuz'da tamamlandı. Büyük bir heyecana sahne olan sezonun gözler 2025-2026 futbol sezonuna çevrildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, 2024 - 2025 futbol sezonunu değerlendirdi. Çok yoğun bir sezon geçirdiklerini belirten Başkan Önal yaptığı açıklamada; "Yoğun bir sezon geçirdik. Bu sezon 5 bine yakın maç oynattık. Allah'a şükür büyük bir sorun yaşamadık. Gruplara giden takımlarımız oldu. Katılan kategorilerde şampiyon olan takımları canı gönülden tek tek tebrik ediyorum. Yoğun ve bir o kadarda keyifli bir sezon oldu. Geride kalan sezonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

U-15 Türkiye Şampiyonu olan Talas Belediyespor'un büyük gurur yaşattığı ifade eden Başkan Mutlu Önal; "Talas Belediyespor U15 takımını tebrik ediyorum. İlimizi büyük bir gurur yaşattılar. 144 takımın içinden çıkarak Türkiye Şampiyonu oldular. Emek veren başkanları, yöneticileri, teknik heyetleri ve sporculara çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin gençlerine destek olmaya devam etmeliyiz ve onların neler başarabileceğine inanmalıyız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de 2024-2025 Futbol Sezonu Sona Erdi, Yeni Sezona Hazırlık Başladı - Son Dakika

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