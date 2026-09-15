Kayseri\'de 2026 spor faaliyetleri için istişare toplantısı yapıldı

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda 2026 yılı sportif faaliyetleri, antrenörlerin çalışma düzeni, tesisler ve sporcuların gelişim süreçleri değerlendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında, Spor Faaliyetleri Birimi koordinasyonunda 2026 yılı faaliyetlerine ilişkin genel değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili ilçe ve şube müdürleri, tesis amirleri ve antrenörler katıldı. Görüşmede antrenörlerin çalışma usul ve esaslarının yanı sıra sportif faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, tesislerde gerçekleştirilen çalışmalar, sporcu takip ve gelişim süreçleri ile antrenörlerin görev ve sorumlulukları ele alındı. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, antrenörlerin sahadaki çalışmalarının sportif başarıdaki önemine dikkat çekerek, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışma modelleri ve projelere ilişkin katılımcıların görüş ve önerilerini aldı. Toplantıda ayrıca sporun daha geniş kitlelere ulaştırılması, altyapının güçlendirilmesi, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve mevcut sporcuların gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

2026 yılında sportif faaliyetlerin daha planlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.