Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince amatör spor kulüplerine 350 bin liralık spor malzemesi dağıtıldı.

Sümer Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, amatör sporlara verilen desteğin meyvelerini almaya başladıklarını ve sporcuların başarıdan başarıya koştuğunu söyledi.

Amatör sporlara gönül veren yöneticileri, sporcuları, antrenörleri tebrik eden Büyükkılıç, desteklerinin her yıl artarak devam ettiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 16 ilçede spora dair tüm ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını anlatan Büyükkılıç, "Amatör kulüplere spor malzemesi yardımı olarar, 350 bin liradan iki kere olmak üzere, toplam 700 bin lira yardım veriliyor. Bunu 1 milyon liraya çıkaracağız. Bu müjdeyi de vereyim. Bu yıl voleybolda Efeler Lig'inde Kayseri'yi temsil edecek Develi Belediyespor'a da sezon öncesi 500 bin lira yardımda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin faaliyetleriyle 100 binlerce çocuğa, gence birer birer ulaştığını ve onların sporla tanışmasını sağladığını dile getiren Büyükkılıç, "75 amatör spor kulübünden söz ediliyor. Bu sayının artması lazım. Sağlıklı bir toplum oluşturma, geçlerin kendileri ile barışık hale gelmesini sağlama adına spora desteklerimiz devam edecek. 2021 yılında Spor AŞ 154 bin 800 kişiye spor hizmeti vermiştir. Şu anda spor okullarımızda 25 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Makul olabilecek her türlü projeye desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programda hazır bulunan kulüp yöneticileri ve sporculara malzemeleri teslim edildi.