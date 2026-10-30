Kayseri'de Atatürk Spor Salonu yenilenen zeminiyle sporculara hazır hale getirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Atatürk Spor Salonu yenilenen zeminiyle sporculara hazır hale getirildi

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Kayseri\'de Atatürk Spor Salonu yenilenen zeminiyle sporculara hazır hale getirildi
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Spor Salonu, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından sporcuların ve gençlerin kullanımına hazır hale getirildi. Salonun zemini ve duvarları yenilenirken soyunma ile hakem odaları da elden geçirildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Atatürk Spor Salonu, gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarının ardından sporcuların ve gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Kayseri'de spor altyapısını güçlendirmek ve sporculara daha iyi imkanlar sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Spor Salonu'nda kapsamlı yenileme yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde salonun zemini ve duvarları yenilenirken, soyunma odaları ile hakem odaları da elden geçirildi. Yapılan düzenlemelerle spor salonunun fiziki şartları iyileştirilerek hem günlük antrenmanlar hem de farklı branşlarda düzenlenecek müsabakalar için daha elverişli bir ortam oluşturuldu. Yenilenen alanların, sporcuların hazırlık süreçlerini daha konforlu şartlarda sürdürmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, yeteneklerini geliştirmeleri ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Atatürk Spor Salonu, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve gençlere hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Kaynak: İHA
GençlikKayseriGüncelSporSon Dakika

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