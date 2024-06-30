Kayseri\'de B2-B3 Futsal 1. Lig 2. Devre Müsabakaları Sona Erdi

Spor

Kayseri'de zorlu müsabakalara sahne olan B2-B3 Futsal 1. Lig 2. Devre Müsabakaları sona erdi.

Talas Spor Salonu'nda düzenlenen B2-B3 Futsal 1. Lig 2. Devre Müsabakaları sona erdi. Oynanan müsabakalar sonucunda başarılı sporculara kupa ve madalyaları Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, tarafından takdim edildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakaları Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu As Başkanı Orhan Tanrıkulu, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Yusuf Koçak, Kocasinan İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik, Talas İlçe Müdürü Ferdi Şafak, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Türkiye Görme Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Ümmet Ekici takip etti. - KAYSERİ