Kayseri'de Geleneksel Okçuluk Şampiyonası - Son Dakika
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Kayseri'de Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

Kayseri\'de Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

Kayseri'de 11 ilden 120 sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası düzenlendi.

03.11.2024 15:47
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Kayseri'de, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası düzenlendi.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Hava Koşu Alanı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kuvvet ve menzil müsabakaları devam etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun da desteğiyle gerçekleştirilen şampiyonaya 11 ilden 120 sporcu katılıyor.

Yaş sınırının aranmadığı müsabakalarda kadın ve erkek sporcular mücadele ediyor.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Akpınar, Kayseri'de böyle bir şampiyonanın ilk kez düzenlendiği ve çok geniş bir duyuru yapmamalarına rağmen ciddi bir katılım sağlandığını söyledi.

Müsabakalara 11 ilden katılım sağlandığını ve önemli derecelere şahitlik yaptıklarını belirten Akpınar, şöyle konuştu:

"Buradaki mantık Tozkoparan İskender tekniği ile en uzak mesafeye ok atışı yarışmasıydı. Bugün ikinci günümüz. Dün menzilli, sınırlı çekiç gücüne sahip yaylarla atış yaptık. Bugün de organik hayvanın boynuz ve sinir aksanlarıyla oluşan yaylarla atış yaptık. Dün limitli erkekler kategorisinde 425 metre atış yapılarak Türkiye rekoru kırıldı. Burada hem yarışılıyor hem de ata sporumuzu geliştirmek için bilgi alış verişinde bulunuluyor. Kendi öz kültürümüze ait olan bu yaşam şeklini devam ettirmeye çalışıyoruz. Türk okçuluğu, gençlerin kültürüne sahip çıkabileceği her yaştan insanın yapabildiği bir branş."

Kaynak: AA

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