Kayseri'de GSB Yaz Spor Okulları açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de GSB Yaz Spor Okulları açıldı

01.07.2022 11:49
Kayseri'de GSB Yaz Spor Okulları açıldı

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları düzenlenen törenle açıldı.

Kadir Has Spor Kompleksi dış sahada gerçekleştirilen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşma yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, "Büyüyen, gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye'mizde gençlik ve spor eğitim faaliyetlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu açından GSB Yaz Spor Okullarımızın yeni formatında katılım rekorları kırarak, katılımcıların ve ailelerinin maksimum fayda sağlayabilmesi amaçlanmaktadır. Spor artık ihtiyaçtan çok yaşamın bir parçası, insanlar ve toplumlar arası diyaloğun önemli bir aracı haline gelmiştir. Bugün teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde başlattığımız GSB Spor Okullarının amacı gençleri küçük yaşlarda spora kanalize edebilmek, spor sevgisi aşılamak ve gelişimini sağlam bir şekilde tamamlamış birey olarak dinamik bir toplum oluşturmaya katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

40 branşta 190 antrenörün öğrencilere eğitim verdiğini söyleyen Kabakcı, "Şu anda ilimizin çeşitli bölgelerinde engelli branşlarda dahil olmak üzere 40 branşta 190 antrenörümüz görev aldığı kurslarımızda Haziran ayı içerisinde 15 bin çocuk ve gencimiz eğitim görmüş ve yine 25 bin gencimiz Temmuz ayında da GSB Spor Okullarından faydalanabilmek adına kayıt yaptırmıştır" dedi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Her yaş grubundan gençlerimizi bir arada görmek ve onlara özgüven oluşturmak adına sporcu kimliğini ön plana çıkartmak adına yapılan çalışmaları önemsediğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, bizlerde valiliğimizin ve onun kurumlarının dayanışması ve işbirliği içerisinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün her zaman ki uyumlu yaklaşımıyla bizlerde sporcu gençliğimize kurum ve kuruluş olarak elimizden gelen bütün çalışmaları gerek il merkezinde gerekse ilçe merkezlerimizde yapmak suretiyle gençlerimize sahip çıkmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, öğretmenlerden kurulu zeybek grubunun gösterisi, karate, jimnastik ve okçuluk öğrencilerinin çeşitli gösterilerinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, gençlik, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de GSB Yaz Spor Okulları açıldı - Son Dakika

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