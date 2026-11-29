Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporun tabana yayılması, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında atıcılık branşında önemli bir başarıya imza atıldı.

Kayseri'de ilk kez atıcılık branşında 7 sporcu, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kaydı yaptırdı. İl müdürlüğünün planlı ve sürdürülebilir çalışmaları, sporculara sunulan imkanlar ve antrenörlerin özverili gayretleriyle atıcılık branşının gelişimi adına önemli bir adım atıldı. Atıcılık branşında gerçekleştirilen SEM kayıtlarıyla sporcuların eğitim ve sportif gelişim süreçlerinin desteklenmesi, yetenekli isimlerin daha üst seviyelere taşınması ve gelecekte milli takımlara sporcu kazandırılması hedefleniyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, farklı branşlarda yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve sportif başarıların artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürürken, atıcılık branşında gerçekleştirilen bu gelişme Kayseri sporuna yeni bir kazanım olarak değerlendirildi.