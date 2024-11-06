Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından başlatılan 14 branşın yer aldığı 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 15 spor tesisinde, 4-10 yaş cimnastik, 6-15 yaş yüzme, 5-14 yaş futbol, 7-15 yaş basketbol, hentbol, tenis, okçuluk, kick boks, voleybol, badminton, atletizm, geleneksel okçuluk, 5-15 yaş masa tenisi, 4-15 yaş buz pateni kursuna aylık 500 liraya kayıt yaptırılabilecek.
Bu branşlarda kurs ücreti yetişkinler için aylık 850 lira, tenis için 1000 lira olarak belirlendi.
Kayıtlar www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden yaptırılabilecek.
Son Dakika › Spor › Kayseri'de Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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