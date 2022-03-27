Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı - Son Dakika
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Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı

27.03.2022 19:41
Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı

Kayseri'de Hacılar Erciyesspor'un, Kayseri Şekerspor'u 2-0'lık sonuçla yenerek Bölgesel Amatör Küme'ye yükseldiği Süper Amatör Küme Play-off finalinden sonra iki takım futbolcuları birbirine girdi.

Kayseri'de Hacılar Erciyesspor'un, Kayseri Şekerspor'u 2-0'lık sonuçla yenerek Bölgesel Amatör Küme'ye yükseldiği Süper Amatör Küme Play-off finalinden sonra iki takım futbolcuları birbirine girdi.

Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanan Süper Amatör Küme Play Off finalinde 44'üncü dakikada Murat Mağara ve 53'üncü dakikada Yusuf Karaboğa ile goller bulan Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup ederek gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Emniyet güçleri ve çevredekilerin müdahalesi ile karşılaşmayı kaybeden Kayseri Şekersporlu futbolcular soyunma odasına gitti. Süper Amatör Küme Play-off şampiyonu olan ve gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Hacılar Erciyesspor'a kupa ve madalyaları verildi. Takımlar olaysız şekilde stadyumdan ayrıldı.


Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı
Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı
Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı
Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı
Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı
Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı
Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı
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Kayseri Şekerspor, Play Off, Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Süper Amatör Küme Play-off maçından sonra saha karıştı - Son Dakika
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