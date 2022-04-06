Kayseri'de U-12 erkeklersu topu müsabakaları düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de U-12 erkeklersu topu müsabakaları düzenlenecek

06.04.2022 12:15
Kayseri'de U-12 erkeklersu topu müsabakaları düzenlenecek

Kayseri'de 7-10 Nisan tarihleri arasında Su Topu U-12 erkekler festival müsabakaları düzenlenecek olan müsabakalara çeşitli illerden 17 takım katılacakKayseri Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek olan festivalde takımlar maksimum 15 minimum 8 kişiden oluşacak ve 5 oyuncu + 1 kaleci...

Kayseri'de 7-10 Nisan tarihleri arasında Su Topu U-12 erkekler festival müsabakaları düzenlenecek olan müsabakalara çeşitli illerden 17 takım katılacak

Kayseri Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek olan festivalde takımlar maksimum 15 minimum 8 kişiden oluşacak ve 5 oyuncu + 1 kaleci ile oynanacak. Oyun süresi 2 devre 12 dakika ve devre arası 3 dakika dinlenme şeklinde olacak. Tüm sporcuların 2021-2022 sezonu lisans ve vizesi mecburi tutulacak.

Kayseri'de yapılacak olan festival maçlarına ise şu takımlar katılacak:

Konya Selçuklu Belediyespor, İstanbul Su Akua Spor Kulübü, Adalar Su Sporları Kulübü, Kayseri Olimpik Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, İstanbul İTÜ Geliştirme Vakfı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Adalar Su Sporları Kulübü B Takımı, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Giresun Gençlik ve Spor Kulübü, Dalton Koleji, Tofaş A Takımı, Masus, Tofaş B Takımı, Kayseri Rota Spor Kulübü. - KAYSERİ

Kayseri'de U-12 erkeklersu topu müsabakaları düzenlenecek
Kayseri'de U-12 erkeklersu topu müsabakaları düzenlenecek

YORUMLAR
500
Kayserililer, Başkan Büyükkılıç'ı bağrına basıyor Kayserililer, Başkan Büyükkılıç'ı bağrına basıyor Derebucak'ta düdenlere akan sular Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak Derebucak'ta düdenlere akan sular Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak

Festival, oyunlar, Kayseri, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri'de U-12 erkeklersu topu müsabakaları düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de U-12 erkeklersu topu müsabakaları düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement