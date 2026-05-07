Kayseri’de Uçan Kaykay Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri’de Uçan Kaykay Projesi Tanıtıldı

07.05.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kaykay Federasyonu, gençleri kaykayla buluşturmak için Kayseri'de proje tanıtımı yaptı.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından hayata geçirilen Uçan Kaykay Projesi'nin tanıtımı Kayseri'de yapıldı.

Türkiye genelinde gençleri kaykay sporuyla buluşturma ve bu branşı yaygınlaştırma hedefiyle başlatılan projenin tanıtımı için Atatürk Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, proje kapsamında 3 ilde malzeme desteği verdiklerini söyledi.

Kayseri'den antrenörlük eğitimine katılan 38 öğretmenin belge almaya hak kazandığını aktaran Yıldız, "Antrenörlerimiz seçtikleri öğrencilerle bol bol antrenman yapsın." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de yapılmayan bir spor branşı olmadığını vurgulayarak "Kaykay ve paten branşında kentimizden önemli sporcular ve şampiyonlar çıkacaktır. Bunun bilinciyle çalışıyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise Atatürk Spor Salonu'nun yanına kaykay ve paten pisti yapılacağının müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından, kaykay ve tekerlekli paten sporcuları gösteri yaptı.

Programda, 38 öğretmene antrenörlük belgesi ve 300 sporcuya kaykay verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri’de Uçan Kaykay Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:22:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri’de Uçan Kaykay Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.