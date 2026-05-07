Kayseri’de Uçan Kaykay Projesi Tanıtıldı

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından hayata geçirilen Uçan Kaykay Projesi'nin tanıtımı Kayseri'de yapıldı.

Türkiye genelinde gençleri kaykay sporuyla buluşturma ve bu branşı yaygınlaştırma hedefiyle başlatılan projenin tanıtımı için Atatürk Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, proje kapsamında 3 ilde malzeme desteği verdiklerini söyledi.

Kayseri'den antrenörlük eğitimine katılan 38 öğretmenin belge almaya hak kazandığını aktaran Yıldız, "Antrenörlerimiz seçtikleri öğrencilerle bol bol antrenman yapsın." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de yapılmayan bir spor branşı olmadığını vurgulayarak "Kaykay ve paten branşında kentimizden önemli sporcular ve şampiyonlar çıkacaktır. Bunun bilinciyle çalışıyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise Atatürk Spor Salonu'nun yanına kaykay ve paten pisti yapılacağının müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından, kaykay ve tekerlekli paten sporcuları gösteri yaptı.

Programda, 38 öğretmene antrenörlük belgesi ve 300 sporcuya kaykay verildi.