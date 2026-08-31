Kayseri’de Yamaç Paraşütü İstişare Toplantısı yapıldı

Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kurumların katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ortak protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Kayseri'de yamaç paraşütü faaliyetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı ve ilgili yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kayseri'nin yamaç paraşütü alanındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya federasyon yetkilileri de telekonferans yöntemiyle katıldı. Görüşmede, imzalanan ortak protokol kapsamında yapılması planlanan çalışmalar, işbirliği süreçleri ve yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Kayseri'nin sahip olduğu doğal ve sportif potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi, yamaç paraşütü faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ön plana çıktı.