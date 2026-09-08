Kayseri Demirspor teknik direktörü Nihat Demir ile yeni sezonda da yola devam edecek - Son Dakika
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Kayseri Demirspor teknik direktörü Nihat Demir ile yeni sezonda da yola devam edecek

Kayseri Demirspor teknik direktörü Nihat Demir ile yeni sezonda da yola devam edecek
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Kayseri Demirspor, yeni sezon öncesinde teknik direktör Nihat Demir ile yola devam kararı aldı ve kulüp tesislerinde sözleşme imzalandı. Demir, altyapıdan yetişen genç oyunculara güvenerek takımı hak ettiği yere taşımak istediğini söyledi.

Kayseri'nin köklü kulüplerinden Kayseri Demir spor; yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevinde Nihat Demir ile yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik adam için kulüp tesislerinde düzenlenen törende sözleşme imzalandı.

Kayseri'nin köklü spor kulüplerinden Kayseri Demirspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevinde Nihat Demir ile devam etme kararı aldı. Demirspor Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde; Başkan Yılmaz Öztürk, yöneticiler Levent Gezici ve Genel Kaptan Mustafa Koçakoğlu hazır bulundu. Düzenlenen törende Nihat Demir, kendisini Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni sezon öncesi hedeflerini değerlendiren Teknik Direktör Nihat Demir, takımın altyapısından yetişen genç oyunculara güvendiklerini belirterek, Demirspor'u hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Demir; "Zor bir sezon olacak. Ancak biz kendi altyapımızdan yetişen genç isimlerimize güveniyoruz. Kendi çocuklarımızla Kayseri Demirspor'u layık olduğu yere, hak ettiği konuma getireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Nihat Demir, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Demirspor teknik direktörü Nihat Demir ile yeni sezonda da yola devam edecek - Son Dakika

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