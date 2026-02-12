Kayseri'den Amatör Spor Kulüplerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayseri'den Amatör Spor Kulüplerine Destek

12.02.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda amatör spor kulüplerine 5,6 milyon lira destek sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda amatör spor kulüplerine toplam 5 milyon 612 bin 385 liralık malzeme ve nakdi destek sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde 6 yılda amatör spor kulüplerine 3 milyon 194 bin 385 lira tutarında malzeme yardımı yapılırken, 2 milyon 418 bin lira da nakdi destek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin sporla daha fazla iç içe olması için imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Amatör spor kulüplerinin şehrin spor altyapısının temel taşı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Gençlerimizin sağlıklı, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için sporu öncelikli alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Amatör spor kulüplerimiz, geleceğin profesyonel sporcularını yetiştiren önemli merkezlerdir. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'den Amatör Spor Kulüplerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:47:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den Amatör Spor Kulüplerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.