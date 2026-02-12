Kayseri'den Amatör Spor Kulüplerine Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda amatör spor kulüplerine toplam 5 milyon 612 bin 385 liralık malzeme ve nakdi destek sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde 6 yılda amatör spor kulüplerine 3 milyon 194 bin 385 lira tutarında malzeme yardımı yapılırken, 2 milyon 418 bin lira da nakdi destek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin sporla daha fazla iç içe olması için imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Amatör spor kulüplerinin şehrin spor altyapısının temel taşı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Gençlerimizin sağlıklı, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için sporu öncelikli alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Amatör spor kulüplerimiz, geleceğin profesyonel sporcularını yetiştiren önemli merkezlerdir. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.