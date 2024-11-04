Kayseri Döğerspor\'dan Son Dakika Galibiyeti

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kayseri Döğerspor; ligin 3. haftasında oynadığı maçta 1966 Turnaspor'u 83. dakikada Harun Çetin'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Berkecan Kalkan, Yasin Emre Ceylan, Kazın Ene Çona
Kayseri Döğerspor: Tuğrul Berke Akkuş, Hamit Çetinkaya, Hüseyin Can Uçar (Samet Kaan Karaca dk.58), Emre Öztürk, Halil Yönlü, Kasım Alıcı, Hasan Yazgan, Hasan Emre Göltaş (Mehmet Kurtuluş dk.83), Şeyh İsmail Orhan (Harun Çetin dk.70), Buğra Kara, Burak Arslan,
1966 Turanspor: Yaşar Ünal, Osman Kayapınar, Şaban Balaban, Mustafa Bulut, Hüseyin Aksoy, Muhammed Tarık Tiryaki (Zeki Can Sarı dk.65), Eren Akçakoyun (Ali Taşbaş dk.38), Muhittin Bahar (Harun Çelik dk.46), Melik Yıldırım, Enes Bahar, Hüsnü Can Turgut
Gol: Harun Çetin (dk.83) (Kayseri Döğerspor) - KAYSERİ
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