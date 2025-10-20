Kayseri Elit Voleybol, Müthiş Geri Dönüşle Galip Geldi

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Seydişehir Jimnastik Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 4. Grup'ta yer alan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü ligin 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Seydişehir Jimnastik Belediyespor'a konuk oldu. Konya Seydişehir Spor Salonu'nda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Seydişehir Jimnastik Belediyespor, ilk seti 27-25 ve ikinci seti 26-24 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-15, dördüncü seti 25-22 kazanan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, skoru 2-2'ye getirdi ve müsabakayı final setine taşıdı. Final setini 16-14 kazanan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, salondan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak muhteşem geri dönüşe imza attı.

Rakipleri karşısında karakterli bir oyun ortaya koyduklarını belirten Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü antrenörü Metin Tutum, "Deplasmanda üst düzey bir oyun karakteri koyan sporcularımızla gurur duyuyorum. Muhteşem bir geri dönüşe imza attık ve unutulmaz bir müsabaka yaşadık. Gençlerimizle çok güzel başarılara imza atıyorlar, atmaya da devam edecekler" dedi.

Kayseri Elit Voleybol spor Kulübü ligin 3. haftasında Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ