Kayseri Erciyes 38 FK, ilk hazırlık maçına çıkıyor

Spor

Bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Kayseri Erciyes 38 FK, ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Mavi-siyahlı takımın rakibi Kayseri SüperAmatörKüme'nin iddialı ekibi Kocasinan Şimşekspor olacak.

Yeni sezon hazırlıklarına yaşanan sıkıntılar nedeniyle geç başlayan TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 FK, sezonun başlamasına bir hafta kala ilk hazırlık maçını oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını günde çift idman ile sürdüren mavi-siyahlı takım, ilk hazırlık maçında yarın Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele SümerStadı'nda saat 15.00'da başlayacak. Ligde ilk maçını 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacak olan Kayseri ekibi, oynayacağı hazırlık maçında eksiklerini görme imkanı bulacak. - KAYSERİ