Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu Yağmur Bulut, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı - Son Dakika
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Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu Yağmur Bulut, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu Yağmur Bulut, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda 3 madalya kazandı

Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu Yağmur Bulut, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele etti. Bulut, 76 kiloda koparmada 74 kilo ile üçüncü, silkmede ise 91 kilo ile Avrupa ikincisi olarak toplamda 165 kilodaki derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

22.06.2024 11:53
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Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu YağmurBulut, 3 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Erva Spor Okulları sporcusu Yağmur Bulut; 76 kiloda yarışırken koparmada 74 kilo ile üçüncü, silkmede ise 91 kilo ile Avrupa ikincisi oldu. Toplamda 165 kilodaki derecesiyle de Avrupa ikincisi olan Yağmur Bulut, üç madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyon sporcu ve Antrenörü Ahmet Yalçın Danacı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu Yağmur Bulut, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Erva Spor Okulları sporcusu Yağmur Bulut, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı - Son Dakika
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