Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Esen Metal SK, ligin 9. haftasında oynadığı maçta 1966 Turanspor'u 9-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Adem Barış Macit, İbrahim Çolak, M.Emin Çolak
Kayseri Esen Metal SK: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz (Batuhan Şimşek dk. 46), Cüneyt Turgut, Turgay Aydoğan (Metin F. Demir dk. 46), Yusuf Aydoğdu, Ömer Kaya (Hasan Seçme dk. 46), Ahmet Özdemir, Mehmet Tatlı, Selim Başev (Burak Türkmen dk. 46), Dursun Erdem Yıldız (Ozan Efe dk. 46), Süleyman Yasa
1966 Turanspor: Yaşar Ünal (Volkan Erdoğan dk. 46), Hüsnücan Turgut, Mustafa Bulut (Enes Polat dk. 84), Arda Biçer, Emirhan Dönmez, Zeki Can Sarı, Tuğrul Çetin, Ali Taşbaş, Eren Akçakoyun, Osman Karapınar (M. Emir Karamahmut dk. 65), Yusuf Kama
Goller: Süleyman Yasa (dk. 21, dk. 86), Dursun Erdem Yıldız (dk. 26), Ahmet Özdemir (dk. 57, dk. 61, dk. 74), Mehmet Tatlı (dk. 63, dk. 70), Batuhan Şimşek (dk. 80) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 9-0 Yendi - Son Dakika
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