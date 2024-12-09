Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 9-0 Yendi - Son Dakika
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Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 9-0 Yendi

Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor\'u 9-0 Yendi

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri, 9. haftada 1966 Turanspor'u farklı bir skorla geçti.

09.12.2024 15:30
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Esen Metal SK, ligin 9. haftasında oynadığı maçta 1966 Turanspor'u 9-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Adem Barış Macit, İbrahim Çolak, M.Emin Çolak

Kayseri Esen Metal SK: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz (Batuhan Şimşek dk. 46), Cüneyt Turgut, Turgay Aydoğan (Metin F. Demir dk. 46), Yusuf Aydoğdu, Ömer Kaya (Hasan Seçme dk. 46), Ahmet Özdemir, Mehmet Tatlı, Selim Başev (Burak Türkmen dk. 46), Dursun Erdem Yıldız (Ozan Efe dk. 46), Süleyman Yasa

1966 Turanspor: Yaşar Ünal (Volkan Erdoğan dk. 46), Hüsnücan Turgut, Mustafa Bulut (Enes Polat dk. 84), Arda Biçer, Emirhan Dönmez, Zeki Can Sarı, Tuğrul Çetin, Ali Taşbaş, Eren Akçakoyun, Osman Karapınar (M. Emir Karamahmut dk. 65), Yusuf Kama

Goller: Süleyman Yasa (dk. 21, dk. 86), Dursun Erdem Yıldız (dk. 26), Ahmet Özdemir (dk. 57, dk. 61, dk. 74), Mehmet Tatlı (dk. 63, dk. 70), Batuhan Şimşek (dk. 80) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 9-0 Yendi - Son Dakika

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