Kayseri Esen Metal SK Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayseri Esen Metal SK Play-Off'a Yükseldi

Kayseri Esen Metal SK Play-Off\'a Yükseldi

Kayseri Esen Metal SK, Süper Amatör Küme B Grubu'nda lider olarak Play-Off'a yükseldi.

28.01.2025 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Esen Metal SK, ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'a kalmayı başardı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Aydoğan Mantar, Muharrem Karaca, Özge Özkul

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Ömer Kaya (Süleyman Yasa dk. 46), Cüneyt Turgut (Hakan Bahran dk. 46), Turgay Aydoğan, Hasan Gökberk Seçme, Selim Başev, Ozan Efe (Muhammed Fatih Demirezen dk. 55), Batuhan Şimşek, Dursun Erdem Yıldız, Ahmet Özdemir,Kürşat Yurdagül (Mehmet Ali Kılınç dk. 55)

Kayseri Döğerspor: Tuğrul Berke Akkuş, Kasım Alıcı, Batuhan Duran, Mehmet Kurtuluş, Mehmet Tahir Kalem, Buğra Kara, Emre Öztürk, Hüseyin Can Uçar, Melikşah Aslan (Mücahit Baykaldı dk. 32), Efe Samet Şahin (Samet Kaan Karaca dk. 35), Burak Aslan

Goller: Kürşat Yurdagül (dk. 25), Mehmet Ali Kılınç (dk. 79), Ahmet Özdemir (dk. 88) (Kayseri Esen Metal SK ), Mücahit Baykaldı (dk. 48) (Kayseri Döğerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Özdemir, Kayseri Şeker, Ali Kılınç, kayseri, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Esen Metal SK Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:45:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Esen Metal SK Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.