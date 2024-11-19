Kayseri Esen Metal SK, Şekerspor'u Yendi - Son Dakika
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Kayseri Esen Metal SK, Şekerspor'u Yendi

Kayseri Esen Metal SK, Şekerspor\'u Yendi

Kayseri Esen Metal SK, 5. haftada Kayseri Şekerspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

19.11.2024 09:01
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Esen Metal SK, 5. hafta maçında Kayseri Şekerspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, İbrahim Çolak, Ebu Talha Rasim Köse

Kayseri Esen Metal SK: Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Cüneyt Turgut, Turgay Aydoğan (Faruk dk. 57), Ömer Kaya (Batuhan Şimşek dk. 46), Yusuf Aydoğdu (Ali dk. 43), Hakan Bahran, Mehmet Tatlı, Selim Başev, Dursun Erdem Yıldız (Ahmet dk. 46), Süleyman Yasa (Emin dk. 76)

Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Batuhan İlhan, Abdulsamet Şimşek, Mert Arısoy, Ahmet Orkun Temir (Cesur dk. 46) ,Batuhan Kaya, Rahman Can Güneri (Mehmet Ali İmren dk. 56), Eren Torbalı (Çağlar Erdemci dk. 82), Çağrı Elgölgesi (Barış Mert Düğenci dk. 75), Turgut Yetük

Goller: Süleyman Yasa (dk. 40), Cüneyt Turgut (dk. 47) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Esen Metal SK, Şekerspor'u Yendi - Son Dakika

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