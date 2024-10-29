Kayseri Esen Metal SK Zaferi

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda haftanın maçında Kayseri Esen Metal SK rakibi Erciyes Esen Makina FK'yı 2-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Güverti, Tolga Selvi, Belinay Maraş
Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Ömercan Korkmaz, (Ömer Kaya dk.65), Turgay Aydoğan, Cüneyt Turgut, Yusuf Aydoğdu, (Melih Faruk dk.86), Dursun Erdem Yıldız, (Efehan dk.86), M. Ali Kılınç, (Emin B. dk.65), Hakan Bahran, Selim Başev, Mehmet Tatlı Süleyman Yasa, (Eray Tokat dk.77)
Erciyes Esen Makina FK: Arda Yücel, İsmail Dayı, Yaşar Berk Yorgancı, (Arda dk.86), Ahmet Canpolat, Mehmet Bayram, Ramazan Durdu, (Beytullah Özcan dk.77), Selim Yağmur, (Latif Aydemir dk.67), Safa Fırat, (Muhsin dk.67), M. Akif Gürkan, M. Fatih Demirezen, (Samet Türk dk.67), Emre Özden
Goller: Yaşar Berk Yorgancı (dk.45 k.k), Dursun Erdem Yıldız (dk.50) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ
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